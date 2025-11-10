美防长：韩国等模范盟友将获优待 不增加国防支出则将付出代价

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国国防部长赫格塞思当地时间6日表示，将为像韩国一样加强承担自主防卫任务的模范盟友提供优待，不增加国防支出的盟友则将面临不利后果。赫格塞思当天在里根国防论坛上发表讲话时称，以色列、韩国、波兰等响应美国增加国防支出要求的同盟国是 “模范盟友”，将获得美国的优待。赫格塞思还警告称，未能在集体防卫中尽责的盟友将付出代价。赫格塞思指出，韩国承诺将国内生产总值（GDP）的3.5% 用作核心军事支出，并在常规防卫领域发挥主导作用。前一天，特朗普政府发布了涵盖美国外交安全目标及执行方案的2025年美国国家安全战略报告（NSS）。报告明确指出，防卫美国本土和西半球、在印太地区防卫台湾并遏制中国是优先任务。为此，盟友必须承担起各自地区的防卫任务，并为集体防卫作出更大贡献。报告称，美国将与立场相似的盟友构建“分担与共享网络”，予以配合的国家可在商业问题上获得更优待遇，并在技术共享、防务采购方面获得支持。赫格塞思在讲话中介绍了报告的主要内容，并指出，在我们优先防卫西半球和印太地区的同时，其他地区仍然威胁不断，我们的盟友必须加倍努力。赫格塞思强调，若多个地区同时发生威胁，美国无法独自应对。盟友必须更加主动，而非完全依赖美国。美国不会再容忍“搭顺风车”的行为。