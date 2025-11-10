李在明听取地方时代委工作汇报 商讨“五圈三道”战略

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：8日，韩国总统李在明听取总统直属地方时代委员会工作汇报。各部门工作汇报于本周启动，区域均衡发展相关工作成为首项检查内容。据总统室消息，当天下午2时，李在明出席在龙山总统室举行的地方时代委员会汇报会议。此次会议以“‘五圈三道’国土空间大转型：拓展利用范围”为主题展开。地方时代委员会委员长金庆洙、总统秘书室长姜勋植、政策室长金容范、政务首席秘书官禹相虎等30多人与会。金庆洙首先就“五圈三道”战略推进和地方自治分权基础强化方案进行了汇报，李在明等与会者对此进行了自由讨论。“五圈三道”战略的五圈指首都圈、东南圈、大邱庆北圈、中部圈、湖南圈五大超级广域圈；三道指济州道、江原道、全罗北道三大特别自治道。该战略旨在根据各地特点为其量身定制发展策略。总统室表示，将把会上听取的意见落实到政策中，努力通过稳固的地方自治、强有力的均衡发展，推动地方成为经济增长新引擎，在此基础上制定产业及未来发展战略。本月5日，李在明在忠清南道天安市举办市民大会，强调全力缓解首都圈单极集中问题，并推动区域均衡发展。此外，11日起，李在明将先后走访企划财政部、世宗市、首尔市、釜山市等，亲自听取228家公共机构及相关单位的工作汇报。各机构将通过工作汇报介绍李在明政府成立6个月以来所取得的主要成果及有待完善之处，并进行自由讨论。大部分汇报将通过YouTube进行直播。