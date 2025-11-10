全国法官代表会议开幕 商讨设立内乱专门审判组等司法改革案

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国全国法官代表会议开幕，全国法官代表将商讨是否就执政党推进的司法改革案表明立场。全国法官代表会议于8日上午10时10分许在京畿道高阳市一山司法研修院开幕，126名代表成员中有84人出席。担任会议主席的法官金礼英在主旨讲话中表示，目前国会正在讨论多项关于司法制度的重要法案，对国民产生的影响极其重大。向国民详细说明依据专业资质和实际工作经验所得出的意见是法官的职责所在。金礼英还表示，全体法官尊重国会的立法权和政治界、学术界、公民团体的讨论，希望兼顾负责审判的法院的意见，使制度改善最大程度符合国民的期待和时代的需要。全国法官代表会议由各级法院推选的代表法官组成，主要就司法行政、法官独立性等相关事宜表明意见或提出建议。当天会议对两项议案进行讨论，分别是审判制度分科委员会发起的关于司法制度改善工作的议案，以及法官人事制度分科委员会发起的议案。审判制度分科委员会发起的议案涵盖三项建议，会议将就是否对各项建议阐明立场征询意见。第一项建议为，司法制度改善工作不仅须符合国民和时代的要求，商讨过程中还应充分体现法官的意见。第二项建议为，在制度改善过程中，有必要同时对上诉制度完善方案和事实审强化方案进行商讨。该项建议还提到有必要改善大法官候选人推荐委员会机制。第三项为法官对推进司法制度改善的决心。法官人事制度分科委员会发起的议案则对过于仓促推进法官评价制度修改表示关切。此外，法官代表会议还将听取行政处就废除法院行政处、组建司法行政委员会、设立内乱专门审判组、新设法律歪曲罪等议题的意见。根据规定，须过半与会法官代表赞成，会议方可就议案发布正式立场。