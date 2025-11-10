韩国人口每100名中5名拥有移民背景

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：统计显示，韩国人口每100名中就有5名为“移居背景人口”。移居背景人口指本人或父母中至少一人为移民，包括在韩国境内居住的外国公民、通过归化或亲子关系认定入籍的韩国公民、移民后代等。根据国家数据处8日公布的2024年移居背景人口统计结果，截至2024年11月1日，移居背景人口为271.5万，同比增长5.2%，占总人口比5.2%；其增长人数和增幅均高于总人口。其中韩国公民67.2万人，占比24.8%；外国公民204.3万人，占比75.2%。性别比（女=100）为110.7，男性多于女性。按照年龄段划分，15岁至64岁的劳动力人口最多，为222.3万，占比81.9%。接下来是0岁至14岁儿童人口，为34万，占比12.7%；65岁及以上老年人口为14.8万，占比5.5%。其中20岁至29岁人口较前一年增长8%，是同比增长最多的年龄段。国家数据处指出，从韩国总人口的情况来看，50岁至59岁、40岁至49岁、60岁至69岁最多，相比之下移居背景人口更年轻。24岁及以下移居背景儿童和青少年人口为73.8万，占移居背景总人口的27.2%，较前一年增加5.4万、增幅7.9%。移居背景儿童和青少年人口的性别比为108.5。按照父母国籍划分，越南最多，为20.1万，占比27.2%。其次是中国，为12.2万，占比16.5%；韩裔中国人为8.8万，占比12%。从居住地来看，32.7%的移居背景人口居住在京畿道，接下来依次是首尔（17.5%）、仁川（6.6%）、忠清南道（6.5%）和庆尚南道（6.2%）。这是韩国首次发布移居背景人口统计。统计对象为在韩国居住3个月及以上（去年11月1日起算）的移居背景人口。