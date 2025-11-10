韩国全国法官代表会议：内乱专门审判组存违宪争议

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国司法部门公开表明了对共同民主党正在推进的司法制度改革的担忧。全国法官代表会议发布立场称，执政党发起的设立内乱专门审判组和法律歪曲罪相关法案存在违宪和侵犯审判独立性的可能。会议还就司法制度改善方案强调，方案须充分反映国民的期待和法官的意见。全国法官代表会议定期会议于8日上午10时开幕，经6小时的讨论得出了上述结论。会议临时发起了关于设立内乱专门审判组和法律歪曲罪的立场阐明议案。全体126名法官代表中，79名与会，其中50名投赞成票，议案获得通过。根据议案，会议公布了“违宪争议大、存在侵犯审判独立性之虞”的正式立场。不过，会议也指出，关于内乱专门审判组和法律歪曲罪的讨论源自于对司法部门的不信任，仅关注其违宪性无法令国民信服。内乱专门审判组法案的主要内容为设立仅负责“12.3”紧急戒严相关案件的法庭，由宪法法院和法务部参与法官的人事任命工作。法院院长会议和多个律师团体先前均表示，该法案存在拖延审理、破坏三权分立原则的可能，有必要予以完善。另外，法官代表会议就法官人事与评价制度改善方案表示，该方案事关审判独立性和国民信任，须避免仓促推进。会议还对改善上诉制度、重组大法官候选人推荐委员会表示“有条件的赞成”。