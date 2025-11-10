韩国一人户家庭首次突破800万户 半数家庭感到孤独

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国一人户家庭数量首次突破800万户，约占家庭总数的36%。此外，半数一人户家庭表示平时感到孤独，表明其社会孤立程度高于全体家庭的平均值。韩国国家数据处9日发布的《2025年一人户家庭统计》资料显示，以去年为基准，一人户家庭为804.5万户，占家庭总数的36.1%。从年龄结构来看，一人户家庭占比最高的群体是70岁及以上老年人，占19.8%。其后依次是29岁以下（17.8%）、60至69岁（17.6%）和30至39岁（17.4%）。从一人家庭的性别来看，女性中有将近一半（47.7%）为60岁以上的高龄群体；而男性中39岁及以下的比例最高，达39.6%。从地区来看，四成一人户家庭居住在首都圈。其中，京畿道最多，为177.5万户（22.1%），其次是首尔（20.6%）。一人户家庭中，就业户数为510万户，同比增加42.6万户；但一人户家庭收入仍不到全体家庭的一半。以去年为基准，一人户家庭的年收入为3423万韩元，同比增长6.2%。仅为全体家庭平均收入（7427万韩元）的46.1%。据调查，一人户家庭在社会关系网络较为脆弱。2025年的数据显示，48.9%的一人户家庭表示平时经常或偶尔感到孤独，这比整体平均水平（38.2%）高出10.7%个百分点。