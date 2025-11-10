外电报道：中国默认北韩为拥核国家

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：中国在最近发布的《新时代的中国军控、裁军与防扩散》白皮书中删除了支持韩半岛无核化的表述，与此同时，中国外交部阐明了在韩半岛问题上的一贯立场。中国外交部发言人郭嘉昆8日主持例行记者会时，法新社记者援引香港《南华早报》的报道称，中方的一份政策文件未提及韩半岛无核化，韩国媒体对此十分关注。外交部对此有何评论？中国政府是否对韩半岛无核化的立场出现变化？是否一直支持韩半岛无核化？郭嘉昆对此表示，中方在朝鲜半岛问题上的立场是一贯的、明确的。这份于2005年9月发布的军控白皮书在此次更新后，因其在韩半岛无核化问题上的论述与以往有所不同而受到指责。2005年版军控白皮书在“积极推动国际军控与裁军”的章节中指出，中国支持相关国家在朝鲜半岛、南亚、东南亚、中东和其他地区建立无核武器区的提议。与此相反，今年的军控白皮书在“核不扩散”部分指出，中国在朝鲜半岛问题上秉持公正立场和正确方向，始终致力于朝鲜半岛和平、稳定和繁荣，始终致力于朝鲜半岛问题政治解决进程。中国呼吁有关方停止威慑施压，重启对话谈判，为推动政治解决、实现朝鲜半岛长治久安发挥建设性作用。《南华早报》援引专家的话报道称，中国将与美国的战略竞争放在首位，从而改变了以往的“不容忍北韩核武器”的立场，并默认“北韩是拥有核武器的国家”。