韩总统室：坚决应对高市早苗涉独岛不当主张

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：针对日本首相高市早苗无理声称独岛是日本领土一事，韩国总统室表示，独岛在历史、地理和国际法上都明确属于韩国固有领土，并表示将采取坚决应对措施。总统室官员9日针对高市早苗的上述发言表示，不存在关于独岛的主权争议，并称将对日本任何有关独岛的不当主张“坚决而严肃地予以应对”。高市早苗当天在众议院预算委员会会议上表示，竹岛（日本对独岛的称呼）是日本领土。她称，基于历史事实和国际法，竹岛明确是我国固有领土，这一基本立场没有改变，我们将坚决予以应对。然而，在高市早苗发表上述言论后，韩国政府并未召见驻韩日本外交官。尽管高市早苗的表态重复了日本政府的一贯立场，但由于正值中日冲突引发东北亚局势动荡之际，这一发言备受关注。高市早苗暗示武力介入台海的可能性后，中国对日本实施了多项制裁，包括限制赴日旅行和留学、取消日本电影上映和大众文化演出，以及禁止进口日本海产品。另一方面，分析认为，韩日关系正在升温，两国领导人重申继续开展穿梭外交的意志。据悉，韩国总统李在明计划下月访问日本奈良县奈良市，与高市早苗举行首脑会谈。也有观点认为，高市早苗有关独岛的无理主张可能会损害韩日双方的合作关系。