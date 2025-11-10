韩国K2“黑豹”坦克继欧洲之后成功登陆中南美

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国军工的代表之作——K2“黑豹”坦克，继欧洲之后成功登陆中南美。据韩国政府10日透露，现代Rotem公司和秘鲁陆军武器弹药厂当地时间9日在秘鲁利马的秘鲁陆军总部签署了《战车、装甲车总协议》。该协议规定，秘鲁陆军将在明年之前引进54辆K2主战坦克、141辆K808“白虎”轮式装甲车，共195辆地面装备。尽管韩国政府和现代Rotem方面并未透露具体的合同规模，但考虑到过去的出口价格，最终合同规模估计超过2万亿韩元。韩国本月7日向波兰出口180辆K2坦克的合同规模为65亿美元，即每辆约488亿韩元。据悉，K808装甲车每辆价值20亿至30亿韩元。这是迄今对中南美地区最大的军工出口规模。此前，现代Rotem曾于去年5月与秘鲁陆军签订了供应30辆K808装甲车合同。当时的合约金额约为6000万美元。此外，现代Rotem去年11月与秘鲁签署了追加供应K2坦克及轮式装甲车等地面武器的协议。经过进一步谈判，双方于当天达成了具有约束力的协议。该协议意义重大，继欧洲大陆之后，K2坦克又成功登陆中南美地区。韩国总统李在明表示，衷心祝贺此次协议的签署，希望两国国防及军工合作能借此取得突破性进展。他还表示，秘鲁选择韩国军工增强其军事力量并发展国防工业，必须创建一个互利共赢的军工合作模式。