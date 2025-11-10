韩国国务总理：Coupang事态严峻 严惩违纪违规行为

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国国务总理金民锡10日在提及电商巨头Coupang客户信息外泄事态时指出，这一事件的严重程度已远超可接受范围。金民锡当天在政府首尔办公大楼召开的第7次国家政策调整会议上表示，Coupang事态完全是最基本的伦理问题。他表示，在数字社会，保护国民信息是电商平台企业最基本的责任。政府必须迅速、准确地调查事故经过，并对违法行为采取严厉措施。金民锡接着表示，虚假夸张广告泛滥成灾， 最近通过社交平台更加迅速蔓延，要求对此加以改善。他还提到了恶意利用“生成型AI”（人工智能）等新技术的广告，称其不仅扰乱市场秩序，也是造成消费者严重损失的重大犯罪行为。金民锡还表示，政府将不仅加强对借助AI的虚假和夸大广告的事前流通管控，还将在此类广告传播之后迅速予以制止。他特别指出，将强制要求对AI产品进行标注，并加快旨在纠正虚假广告所需的审查流程。他强调，将大幅提高罚款力度，执行惩罚性损害赔偿。金民锡还提到了明年7月在釜山举行的第48届世界遗产委员会会议。他表示，此次会议不仅仅是一次国际会议，更是再次确认韩国走向文化强国发展基础的契机，也是政府向后代和国际社会传递文化遗产保护重要性的活动。