金正恩在劳动党全会上作出“重要结论”

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：据朝中社11日报道，北韩国务委员长金正恩在筹备劳动党第九次代表大会全体会议第二天的会议上作出“重要结论”。据报道，劳动党第八届中央委员会第十三次扩大全会10日举行。金正恩就2025年度党和国家政策执行情况总结、党中央检查委员会工作情况，以及党九大筹备工作相关议题作出“重要结论”。报道未介绍“重要结论”的具体内容。鉴于此次会议旨在筹备定于明年初举行的劳动党第九次代表大会，预计相关讨论将持续至大会开幕前。金正恩还对今年党和国家政策执行情况进行了评价，并概括了主要成果。报道称，全会讨论了党九大开幕前必须解决的一系列问题，并就大会筹备工作及重要课题作出指示。会议还组建了国家预算审议小组，启动对今年国家预算执行情况和明年国家预算案的评估审议工作。此次全会于本月9日开幕，会议就今年党和国家政策执行情况总结、党中央检查委员会工作情况、党九大筹备工作等5项议程展开讨论。明年1月或2月举行的党代会预计将敲定并公布未来5年主要的对内外政策及路线。另据北韩媒体报道，全会第二天的会议上就组织问题进行了讨论，预计明年党代会有可能就劳动党和国家机构组织重组问题进行商讨。根据往年经验，北韩年底全会会期通常为5至6天。