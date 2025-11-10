美众议院通过2026财年《国防授权法案》 禁止削减驻韩美军

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国2026财年《国防授权法案（NDAA）》最终版本在众议院获得通过。据美联社报道，当地时间10日，2026财年（2025年10月至2026年9月）《国防授权法案》最终版本在众议院的投票表决中以312票赞成、112票反对获得通过。接下来法案只需经参议院表决通过并由美国总统特朗普签署，便可正式生效。根据法案最终版本，国防预算不得用于2.85万驻韩美军的削减工作。法案还就韩美联合司令部战时作战指挥权从美军司令部移交至韩军司令部事宜规定，不得用预算推进违背两国协议的移交工作。不过，根据附加条款，若政府可证明解除上述两项禁令符合美国国家安全利益，且与韩国、日本及其他为联合国军司令部作出军事贡献的盟友进行了妥当磋商，并向国会常任委员会提交相关文件，则60天后可解除禁令。《国防授权法案》是美国国会每年对国防部预算支出和政策进行审议并予以授权的法案。参众两院分别于今年9月、10月表决通过法案，近期两院还就其中涉驻韩美军条款进行了协商和调整。特朗普第一任期内，国会为防止政府单方面削减驻韩美军，在2019财年至2021财年的法案中增添了涉驻韩美军条款。拜登政府时期被删除的相关条款，今年再次被纳入。此外，2026财年度《国防授权法案》批准的国防预算为9010亿美元，比特朗普政府要求的数额高出80亿美元。