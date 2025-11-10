美参议员安迪·金：《国家安全战略》忽视韩半岛问题 令人担忧

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国白宫近期发布的《国家安全战略（NSS）》未提及北韩和北韩无核化问题。对此，参议员安迪·金表示，这显示出白宫对韩半岛问题不够重视，令人担忧。当地时间10日，安迪·金出席在华盛顿国会大厦举行的媒体座谈会时表示，特朗普政府发布的战略文件极其糟糕。安迪·金称，新版战略不符合美国应秉持的国家安全战略，因此现任政府令人倍感担忧。这实际上是试图放弃美国的全球领导地位。这份战略令人担心政府会将资源从韩半岛等极为重要的地区抽出，按照错误的优先排序以错误方式重新分配。有预测认为，美国可能要求韩国在防御台湾、遏制中国方面发挥更大作用。对此，安迪·金称，美国不应单方面提出这类要求，在应对包括中国在内的区域挑战问题上，美国与韩国等其他国家有充分的讨论空间。安迪·金还就美国国会在2026财年度《国防授权法案（NDAA）》中明确规定维持现有2.85万驻韩美军规模不变一事指出，法案设立了限制现政府单方面削减驻韩美军兵力权限的措施，对此他感到自豪。根据《国防授权法案》最终版本，被授权的预算不得用于2.85万永久驻扎或部署在韩国的美国兵力的削减工作。法案于当天在众议院获得通过，经参议院表决通过并由总统签署后即可生效。另外，安迪·金就明年美北元首会谈举行的可能性表示，当前情况与特朗普总统第一任期截然不同，北韩与美国对话的动力更小。特朗普总统必须说明，美国通过对话能够获得何种成果。安迪·金还就佐治亚州韩籍工人被拘事件表示，将继续探讨通过立法解决该问题。只要特朗普政府停止过于敌对的移民政策，这类问题完全能够解决。安迪·金是首名韩裔参议员，9日是其就职一周年。