韩美副外长举行高级别对话 聚焦经济安全与供应链合作

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩美副外长对两国元首会谈所达成协议的经济安全领域后续措施履行情况进行评估，并讨论了主要供应链合作事宜。美国当地时间10日，韩国外交部第二次官金珍我和美国国务院负责经济事务的副国务卿雅各布·赫尔伯格在华盛顿举行第十次韩美高级别经济对话（SED）。韩美高级别经济对话是讨论全面经济合作事宜的副部长级定期协商机制。美国国务院表示，两国副外长在对话中强调了加强经济安全共同措施、搭建可信任供应链的重要性。国务院还表示，两国副外长还讨论了旨在保持集体竞争力、维护供应链安全的经济与国家安全合作强化方案，包括合作应对不公正的非市场政策及惯例。此外，两国副外长讨论了发挥产业竞争力，为冲突地区恢复经济稳定提供援助的方案。国务院称，这与特朗普在支持永久和平方面所取得的历史性成就有关。据悉，赫尔伯格称，特朗普希望韩国支援乌克兰、中东等冲突地区的重建工作。双方还重申了两国元首在两次会谈上所达成的协议。当天，金珍我抵达美国机场后向媒体表示，已就铀浓缩、乏燃料处理与美方达成协议，将要求美方尽快执行。另外，国务院表示，双方讨论了由韩国政府和民间主导的对美制造业投资事宜，以及为确保韩国企业家顺利入境美国而正在推进的工作。