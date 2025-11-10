韩副外长：要求美方尽快履行铀浓缩和乏燃料处理相关协议事项

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国外交部第二次官金珍我表示，将要求美国尽快履行两国首脑会谈《联合情况说明资料》中提及的韩国民间铀浓缩和乏燃料处理相关事项。当地时间10日，抵达华盛顿杜勒斯国际机场的金珍我在接受韩国媒体采访时表示，已就铀浓缩和乏燃料处理与美方达成协议，将要求美方尽快予以履行。当天，金珍我与美国国务院负责经济事务的副国务卿雅各布·赫尔伯格举行第十次韩美高级别经济对话（SED）。双方对今年10月韩美元首会谈所达成协议的经济安全领域后续措施履行情况进行评估，并讨论以造船、能源、尖端科技、关键矿产为核心的韩美合作方案。金珍我表示，将向美方强调，韩国是达成美方核能复兴目标的重要伙伴，双方能够实现互利共赢；同时还将与美方讨论小型模块化反应堆（SMR）等多项未来合作事宜。美国此前批准韩国建造核动力潜艇，但金珍我暗示此次对话不会讨论潜艇核燃料问题。她指出，核燃料问题属于军事问题，将与《韩美原子能协定》分开处理。韩国总统室国家安保室长魏圣洛将于下周访问美国，预计他将与美方就该问题进行磋商。此外，金珍我表示，由于《联合情况说明资料》和对美投资备忘录已发布，未来如何推进才是此行的重点讨论事项。双方将在对话中重申各自关于对美投资现状及今后推进方向的立场，并探讨未来履行方案。金珍我还指出，由于签证问题事关对美投资，将要求美方积极努力解决这一问题。除高级别经济对话外，金珍我还将于12日以韩国首席代表身份出席美国国务院举办的Pax Silica峰会。该峰会旨在讨论主要供应链稳定方案，以推动立场相似国家间的人工智能经济合作。近期韩国高层官员密集访美，就韩美《联合情况说明资料》的后续履行方案与美方磋商。外交部第一次官朴润柱于上周访美，国家安保室长魏圣洛也将于16日左右启程。