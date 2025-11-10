美国拟要求免签游客提供过去5年社交媒体记录

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国政府计划加强对使用旅行授权电子系统（ESTA）免签入境游客的审查。美国海关和边境保护局（以下简称“保护局”）当地时间10日在美国政府《联邦公报》上发布了一份提案，要求免签游客提供过去5年的社交媒体历史记录。根据要求，申请赴美者应提供过去5年使用过的个人及商务电话号码、过去10年使用过的个人及商务邮箱地址。此外，申请者家人（父母、配偶、子女、兄弟姐妹）的姓名及其过去5年使用过的电话号码等详细信息也有可能被纳入义务提供的信息之列。保护局还有可能要求申请者提供指纹、DNA、虹膜等生物信息。保护局表示，为加强安全、提高效率，今后将仅通过手机应用程序接受ESTA申请。申请者除护照照片外，还须上传自拍照片。保护局将在60日内听取公众对这项提案的意见。美国免签计划成员国公民出于出差、旅游、途经等目的，可通过ESTA申请赴美，最长可停留90天。目前美国免签计划覆盖包含韩国在内的42个国家。特朗普政府成立以来不断加强对各类签证的审查，要求更多申请者提供社交媒体历史记录。先前，美国国务院要求驻各国使领馆核查H-1B签证申请者的简历和领英信息，确认申请者是否从事网络审查工作。特朗普政府还要求留学签证申请者公开社交媒体账号，以查看是否发布过“仇美”言论。《纽约时报》援引专业人士的话报道称，随着政府所收集信息量的增加，ESTA申请者或需更长时间才能获批，被指定为精细审查对象的几率也将增加。