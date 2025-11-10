去年韩国就业岗位数量仅增0.2% 增幅为历年最小

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：去年韩国就业岗位数量同比仅增长0.2%，为2016年统计实施以来的最小增幅。据国家数据处11日发布的《2024年就业岗位行政统计》，去年就业岗位数量为2671万个，较前一年增加6万个，增幅0.2%。按照企业规模划分，中小企业的就业岗位数量减少1万个，为统计实施以来首次出现同比减少的现象。大企业就业岗位数量同比减少8万个，继2023年之后，连续第二年出现下降。非营利企业就业岗位数量则增加15万个。按照行业划分，建筑业、金融保险业、物流仓储业均减少6万个就业岗位。另外，卫生和社会福利业增加13万个，制造业增加5万个，协会、维修及其他个人服务业增加4万个。国家数据处指出，随着无接触服务和数字化的加速推进，金融保险业正逐步关闭营业网点并裁员。按照年龄段划分，20岁至29岁、40岁至49岁人群的就业岗位分别减少15万个和17万个。20岁至29岁人群的就业岗位数量于2023年首次出现减少，减量8万个；去年减量进一步扩大。国家数据处分析指出，企业不创造新岗位，且辞职员工较少，因此年轻人缺乏就业机会。此外，薪资就业岗位数量同比减少2万个，减幅0.1%；个体户等非薪资就业岗位同比增加8万个，增幅1.6%。