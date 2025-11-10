韩国朝野多名政客涉统一教行贿疑云

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：统一教前世界本部长尹锳镐今年8月在特检组调查中总共提到5名朝野政客。尹锳镐供述的主要内容包括：向海洋水产部前长官田载秀提供4000万韩元现金和2块名牌手表，向共同民主党前议员林钟声和未来统合党（现国民力量党）前议员金圭焕（音）提供3000万-4000万韩元。统一部长官郑东泳和国民力量党议员罗卿瑗也被提及，但二人与贿赂无关。田载秀、郑东泳以及3名前任和现任议员在接受KBS电话采访时均强烈否认受贿说法，称相关说法属于捏造。尹锳镐还称，对田载秀的请托与韩日海底隧道项目有关。尹锳镐此前供述称，他曾向国民力量党议员权性东提供1亿韩元现金，请求他助力向柬埔寨提供官方发展援助（ODA）。权性东目前已被捕并正在受审。统一教还在2022年大选前全面展开了游说活动。特检组从统一教获取了2022年1月“节日礼物清单”，其上列有当时文在寅政府高官姓名。尹锳镐称，向这些官员赠送了价值30万-40万韩元的顶级牛肉礼盒。另有录音文件显示，在李在明的亲信中，统一教与国家情报院院长李钟奭、共同民主党党首政务调整室前室长郑镇相（音）进行了接触。此外，国民力量党议员尹汉洪也接受了尹锳镐赠送的礼物。