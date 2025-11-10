美国主导供应链同盟机制“Pax Silica” 承诺应对非市场行为

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：由美国主导、韩国和日本等国家参与的人工智能供应链同盟机制“Pax Silica”决定共同应对非市场行为，并加强在尖端产业领域的合作。美国国务院当地时间12日在华盛顿与来自韩国、日本、新加坡、荷兰、英国、以色列、阿联酋、澳大利亚的代表举办首届Pax Silica峰会。除阿联酋、荷兰以外的7个国家签署了《Pax Silica宣言》。韩国外交部公开的宣言指出，签署国一致认为，可信赖的供应链是共同经济安全的关键，将推动在全球技术供应链战略性领域加强合作。具体合作领域包括软件应用程序、平台、数据基础设施、半导体、矿产精炼和加工、能源等。宣言还称，签署国将探求运用各国战略企业所具备的互补性产业和技术优势，寻找可扩展的方式和解决方案，以加强供应链安全。这份宣言的意义在于美国正联合核心盟友遏制中国，搭建由美国主导的人工智能供应链生态系统。宣言还强调建立公平公正的市场秩序。宣言指出，签署国相信，为保障经济安全，必须降低胁迫性依赖，与遵守公正市场行为的可信赖伙伴及供应商建立新的联系。宣言称，签署国将应对破坏创新和公平竞争的非市场行为，保护民间投资免受过剩生产、不公平倾销等扭曲市场行为的影响。分析认为，虽然宣言未直接点名中国，但其内容实际上旨在遏制中国。作为韩国首席代表出席峰会的外交部第二次官金珍我承诺，将基于韩国企业在电池、半导体、能源领域的优势和力量，继续为稳定供应链作出贡献。金珍我还强调，Pax Silica峰会应朝着为参与国企业营造友好环境的方向展开合作。