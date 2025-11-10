第18届韩中日卫生部长会议在首尔举行

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩中日三国承诺将在利用人工智能（AI）和数字技术推动全民健康保障、健康老龄化、心理健康三大领域展开合作。韩国保健福祉部表示，第18届韩中日卫生部长会议于13日至14日在首尔市永登浦区康莱德酒店举行。会议签署联合声明，并商定加强合作。韩国保健福祉部长官郑银敬担任本届会议主席。日本厚生劳动大臣上野贤一郎、中国国家卫生健康委员会国际合作司司长冯勇出席会议。三国代表交流了各国在全民健康保障（UHC）、健康老龄化、心理健康三大议题上的政策经验，并讨论了合作方案。三方商定，运用人工智能和数字科技，加强基础医疗服务的公平性和可及性；加强数字医疗保健服务，并就符合各国基础设施及制度特点的技术运用方案进行交流。此外，会议决定扶持构建基于全生命周期视角的综合照护体系。三国代表还一致认为，心理健康是对生活质量产生重大影响的公共卫生课题，将把全生命周期自杀预防策略、自杀高危人群的早期识别、及时干预体系建设列为首要课题。会议计划扩大运用基于人工智能的预测和诊断技术，提升自杀防控能力。此外，会议期间，郑银敬分别同中国、日本、世卫组织西太平洋区域办事处代表团（WPRO）举行双边会谈。郑银敬与世卫组织西太平洋区域办事处签署了韩国-WPRO第二份《国家合作战略（CCS）》，双方商定加强战略合作、推动实现西太平洋区域的健康未来。