Coupang董事会主席金范锡拒绝出席国会听证会 引发朝野谴责

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：Coupang创始人、董事会主席金范锡拒绝就个人信息外泄事件出席17日举行的国会科学技术信息放送通信委员会（以下简称“科技委”）听证会。对此，朝野两党均谴责其“逃避责任”。国会科技委共同民主党议员14日就金范锡以及Coupang前董事长朴大俊、姜翰承提交不出席事由书一事表示，这是欺瞒国民的行为，绝不可容忍。面对3370万用户个人信息外泄这一国家级重大事故，Coupang责任人却选择无视国民和国会，逃之夭夭。共同民主党议员还表示，国会正在研究针对三人的后续措施，将立即推进立法，加强企业治理结构的责任、强化听证会出席义务、建立针对居留海外责任人的制度，以确保大型平台管理层无法反复逃避责任，并防止类似情况再次发生。共同民主党议员崔敏姬在社交媒体发帖表示，作为科技委委员长，不批准三人的不出席事由书。崔敏姬还公开了三人提交的不出席事由书。金范锡在事由书中表示，作为在全球170多个国家经营的跨国企业首席执行官（CEO），因一系列商务日程而无法出席。朴大俊在事由书中指出，本月10日已卸下董事长职务，当前身份无法代表Coupang在听证会作证词。姜翰承在事由书中表示，今年5月底宣布辞去Coupang董事长职务后，已从所有相关业务中抽身，目前在美国居住并工作。科技委干事、国民力量党议员崔炯斗也在社交媒体上发帖称，Coupang一味盘算回避听证会，将是严重误判，这种不负责任的行为只会招致更强烈的国民愤怒。崔炯斗还称，作为Coupang管理层，没有比出席听证会更重要的工作；不批准不出席事由书。金范锡未出席先前举行的国会国政监查以及本月2日、3日先后进行的科技委质询和国会政务委员会质询。