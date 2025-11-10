民调：李在明支持率54.3% 共同民主党45.8%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：15日公布的一项民调结果显示，韩国总统李在明的支持率为54.3%，较前一周下降0.6个百分点。民调机构Realmeter受《能源经济新闻》委托，于本月8日至12日面向韩国2519名18周岁及以上国民实施调查。结果显示，54.3%的受访者对李在明的施政给予积极评价。负面评价率为41.5%，同样较前一周下降0.6个百分点。Realmeter分析指出，海洋水产部前长官田载秀涉嫌收受统一教贿赂疑云是致使支持率下降的主要原因。不过，对 Coupang 事件采取强硬应对措施、就统一教相关疑云指示进行严格调查，以及政府各部门工作汇报实行直播等一系列举措，被认为在一定程度上遏制了支持率的进一步下滑。此外，本月11日至12日面向韩国1010名18周岁及以上国民实施的政党支持度调查显示，共同民主党支持率为45.8%，较前一周上升1.6个百分点；国民力量党为34.6%，较前一周下滑2.4个百分点。祖国革新党和改革新党支持率均为3.4%，进步党支持率为1.3%。两项调查均以无线电话自动问答的方式进行。总统支持度调查的应答率为4.7%，置信度为95%，抽样误差±2.0个百分点；政党支持度调查的应答率为3.8%，置信度为95%，抽样误差±3.1百分点。详细内容可查看中央选举舆论调查审议委员会官网。