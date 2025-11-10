北韩举行赴俄工兵团回国欢迎仪式 金正恩：9名士兵牺牲

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：赴俄罗斯库尔斯克州参加排雷工作的北韩工兵团回国，国务委员长金正恩举行盛大欢迎仪式。据朝中社13日报道，被派往海外战区的朝鲜人民军工兵团指挥官和士兵完成既定军事任务，凯旋归来。528工兵团欢迎仪式12日在平壤4·25文化会馆广场举行。金正恩在讲话中表示，528工兵团于今年5月28日组建，8月初出兵，在战友以生命为代价解放的俄罗斯联邦库尔斯克州执行工兵战斗任务，并取得了辉煌战果。金正恩称，工兵团每寸每步都行走在生死边界上，仅用不到三个月时间便把耗费数年也难以征服的大面积危险地带改造为安全区域，创造了奇迹。金正恩还表示，工兵团崇高的鲜血、汗水和牺牲绝不会白费。尽管有9名士兵牺牲，但其余指挥官和士兵能够全员回归，他对此由衷感谢。金正恩还强调，思想武装是朝鲜军队独有的强大武器。我国军人将为国奉献生命视作光荣而非牺牲，这种崇高的思想境界是任何一个国家的军队都无法企及的。金正恩称，我军以对朝鲜劳动党的绝对忠诚为核心、以思想与精神上的完备性为强军旗帜。工兵团伟大功勋的特殊意义在于，让这种固有的强大力量再次在历史和世界面前得到了展现。本月9日至11日劳动党扩大全会与会者、国防省、人民军大联合部队指挥官、官兵、平壤市民、工兵团家属等出席欢迎仪式。金正恩宣布向工兵团授予一级自由独立勋章，向牺牲的9名战斗员分别追授共和国英雄称号、一级国旗勋章和一级战士荣誉勋章。此前，北韩向被乌克兰军占领的俄罗斯库尔斯克派遣特殊部队，参加夺回作战；随后又增派1000余名工兵参加排雷工作。这是北韩首次公开承认向俄罗斯派遣排雷工兵，并通过金正恩的演讲公布了派兵时间、阵亡人数等细节。分析指出，北韩大力突出赴俄部队的贡献和牺牲，或意在对内加强团结，对外委婉地向俄罗斯索要赔偿。