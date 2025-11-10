内乱特检组结束调查：戒严意在独占权力 消除金建希司法风险

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：负责调查12·3紧急戒严事态相关案件的赵垠奭特检组结束全部调查工作。在180天的调查期内，特检组对前总统尹锡悦、前国务总理韩德洙、前经济副总理崔相穆等24人提起了诉讼。15日，特别检察官赵垠奭发布最终调查结果时表示，前总统尹锡悦颁布紧急戒严令的目的是使用武力消灭反对势力、独占并维系权力。为此，尹锡悦试图动用军队停止国会职权，掌控立法权和司法权。特检组称，尹锡悦为炮制紧急戒严的借口，诱导北韩作出武力挑衅。失败后，尹锡悦随即将在野党的立法工作、对公职人员的弹劾以及预算案制定工作污蔑为反国家行为和反国家势力，并颁布紧急戒严令。特检组还称，为编造国会选举结果源自选举舞弊的说法，尹锡悦还派遣军队进入选举管理委员会，并准备了棒球棒、锥子、锤子等工具。特检组认为，尹锡悦从2023年10月前开始筹备戒严。前防长金龙显等人讨论了为戒严进行部署的军方人事调动问题，其后的一系列执行工作即为证据。特检组称，之所以选择12月3日，其原因与外界所流传的巫术占卜无关，而是趁美国国内局势混乱之机，以防止美国干预。特检组还称，消除前第一夫人金建希的司法风险也是戒严的动机之一，但没有迹象显示金建希本人直接参与了戒严相关事务。