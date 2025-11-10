韩国老挝首脑会谈举行：两国关系提升为全面伙伴关系

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明和到访的老挝国家主席通伦举行首脑会谈。两国首脑商定将双边关系提升为全面伙伴关系。15日，李在明同通伦在龙山总统室接连举行小范围会谈和扩大会谈。李在明在扩大会谈上表示，通伦主席此行是老挝国家主席时隔12年访问韩国，恰逢两国恢复外交关系30周年之际，意义非同寻常。李在明表示，韩国是老挝三大开发合作伙伴之一及第五大投资来源国；老挝是韩国在与东盟和湄公河流域国家合作机制中的重要伙伴。在小范围会谈上，我与通伦主席商定，在今年两国恢复外交关系30周年之际，将双边关系提升为全面伙伴关系。李在明强调，老挝拥有丰富的天然资源，是搭建关键矿产供应链的重要伙伴。期待进一步发展两国间面向未来的互惠合作关系，共同打造两国民众切身可感的实质性成果。李在明表示，我相信，在通伦主席的领导下，老挝定能将内陆国家这一地理局限转化为新机遇，成功推进区域交通物流枢纽这一国家目标。作为可靠的伙伴，韩国将与老挝携手同行。通伦表示，此行是对过去30年来两国在多个领域开展全面合作成果的再次确认。正如刚才我与李在明总统在交谈中所提到的，期待借这次机会将两国关系提升为全面伙伴关系。通伦还表示，老挝目前尚未脱离最不发达国家（LDC）行列，希望今后韩国予以更大关注、提供更多资源。