佐渡矿山报告书未提强征历史 韩国政府敦促日本履行承诺

韩国国际广播电台报道：日本仍未履行佐渡矿山申遗期间作出的承诺。去年7月佐渡矿山被列入世界遗产名录后，联合国教科文组织世界遗产委员会要求日本提交建议事项履行报告书。报告书于本月15日发布。韩国外交部官员表示，这份介绍佐渡矿山保护现状的报告未对“历史全貌”的核心内容——朝鲜劳工强征历史作任何叙述或说明。世界遗产委员会去年要求日本提交对八项建议的履行报告书，其中一项建议为“在遗迹现场对矿山开发时期的历史全貌进行全面解说、制定相关展示策略、建立相关设施”。“历史全貌”包含朝鲜劳工强征历史，但日本未履行该建议。外交部表示，截至目前，佐渡矿山附近的博物馆、陈列室、劳工宿舍遗址、指示牌等设施均未直接提及强征历史。外交部以发言人名义发表评论称，此次报告显示出，日本政府未充分履行世界遗产委员会的决定和日本主动作出的承诺，敦促日本政府充分履行韩日两国政府间的协议。评论还称，今后将继续就佐渡矿山问题后续措施与日本政府进行对话。佐渡矿山在江户时代（1603年-1867年）是著名的金矿，太平洋战争爆发后，被用作获取战争物资的矿山。当时殖民地居民朝鲜劳工遭到强征，被迫在恶劣环境中劳动。据统计，1940年至1945年，佐渡矿山共有1519名朝鲜劳工。