数据处统计：韩国首都圈结婚率及生育率较低

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：韩国政府发布了一项探究年轻人推迟结婚、回避生育原因的统计调查结果。国家数据处16日公布了通过多项行政数据追踪婚姻和生育变化的《2015~2023年人口动态面板统计》，调查对象为结婚率最高的32岁男性和31岁女性。数据处对2015年和2023年同年龄段男女结婚及生育情况进行了比较。结果显示，与2015年相比，仅8年间结婚率降至约60%，生育率则降至不足一半。数据处按各项目分析了原因。从居住地来看，首都圈的结婚率和生育率较低。截至2023年，首都圈32岁男性和31岁女性的未婚比例分别为58%和47%，均为全国最高水平，而生育率则处于全国最低水平。高昂的住房成本被认为是主要原因之一。此外，是否拥有住房也是主要原因之一。2020年，32岁男性有房者的未婚比例仅为34%，而无房者的未婚比例则高达62%。就业状况同样产生影响。按就业状况追踪生育率变化趋势发现，男性正式员工在3年后生育的比例较非正式员工高出8个百分点以上，女性则高出5个百分点以上。在第一胎出生后三年内使用育儿假的家庭中，成为多子女家庭的比例明显较高（男性46%，女性39%）。分析认为，育儿假制度对提高生育率具有积极影响。