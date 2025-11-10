KBS调查：ROSÉ《APT.》获“年度歌曲”奖 G-Dragon和BOYNEXTDOOR为“年度艺人”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据KBS WORLD Radio问卷调查结果显示，ROSÉ（朴彩英）和美国歌手布鲁诺·马尔斯的《APT.》荣获“年度歌曲”奖，歌手G-Dragon和BOYNEXTDOOR被并列评选为“年度艺人”。《APT.》很好地融入了韩国的文化元素，巧妙地跨越了K-POP和POP的界限，赢得了世界各国粉丝的广泛支持。此外，BOYNEXTDOOR以邻家少年的概念和自然流畅的音乐获得了全球Z世代的共鸣，被评价为树立了新的全球男性偶像标准。G-Dragon出道后不断树立制作人和个人歌手的形象，凭借跨越世代的广泛支持，与BOYNEXTDOOR携手登顶榜首。在“年度solo歌手”中，IU荣获第一名，展现了她在K-POP领域独树一帜的个人歌手地位；在“年度最佳男团”中，Stray Kids凭借狂野的力量、真诚的音乐风格和具有压倒性的舞台技巧赢得全球粉丝的热烈追捧。在“年度最佳女团”奖项中，由Karina、Winter、Giselle和Ningning组成的女子演唱组合aespa凭借成员的明星魅力和实验音乐风格夺得第一名。此次问卷调查于11月17日至12月4日进行，历时约三周，通过KBS WORLD Radio网站和移动应用程序展开，共有114个国家及地区的4740人参与。参与人数最多的国家是菲律宾，其次是韩国、印度尼西亚和越南。