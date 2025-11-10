尹锡悦政府在宣布戒严的一年前决定恢复对北韩散发传单

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：韩国军方内部调查证实，尹锡悦政府在2023年10月举行的国家安全保障会议上决定恢复对北韩散发传单。根据国防部通过国会立法司法委员会秋美爱办公室公布的调查结果，去年2月至11月韩国共对北韩散发了23次传单。传单散发行动由国军心理战团执行，目标为包括平壤和元山等北韩主要城市和军队在内的35个地点。据悉，参与传单散发行动的部队在每月例行安全检查时删除了对北韩散发传单的记录。联合参谋本部还下达指示，不得保留任何相关文档。当时，国防部长官向国军心理战团队员颁发奖金鼓励其向北韩散发传单一事得到证实。据调查，前国防部长官申源湜去年7月向国军心理战团颁发 200万韩元奖金，随后上任的国防部长官金龙显去年10月也颁发了300万韩元奖金。北韩抗议韩国向其散发传单，并从去年5月开始向韩国投放“垃圾气球”。尹锡悦政府以此为由，于去年6月宣布中止《9·19军事协议》全部效力。随后重启对北韩扩音广播和在停战线附近的实弹射击训练。内乱特检组认为，决定恢复对北韩散发传单的2023年10月正是尹锡悦正式启动紧急戒严准备的时期。国防特别调查本部计划以国防部的调查结果为依据，调查重启向北韩散发传单与宣布紧急戒严之间是否存在关联。