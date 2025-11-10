韩国银行：明年消费者物价上涨2.1% 汇率和天气为变数

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国银行（央行）预测，明年韩国消费者物价上涨率将维持在2%左右，但同时也指出，韩元兑美元汇率和天气状况可能会成为变数。央行17日发布了包含上述内容的《物价稳定目标运营状况评估》报告。央行预测，明年消费者物价将逐渐趋于稳定，年均上涨率将达到2.1%，但天气和汇率这两个不确定性因素依然存在。今年10月和11月消费者物价上涨率为2.4%，较9月（2.1%）涨幅有所扩大。央行指出，农畜水产品价格飙升是近期物价不稳定的主要原因。10月至11月由于酷暑和暴雨等天气因素，农畜水产品价格的降幅较往年大幅收窄，呈现出较高的上涨趋势。特别是11月农产品和水产品分别上涨超过5%，加重了居民生活成本压力。蔬菜产品价格近期转为下跌趋势，但菠菜和韭菜等部分产品价格仍大幅上涨20%至30%。水产品也受水温过高导致捕捞量减少的影响，预计短期内价格仍将居高不下。此外，禽流感和非洲猪瘟等家畜传染病是否扩散也是影响农畜产品物价的主要因素。韩元兑美元汇率跌破1400韩元左右是威胁物价稳定的关键变量。韩元贬值将推高原油和原材料进口价格，对韩国国内整体物价造成上涨压力。央行分析结果显示，韩元贬值对石油类或加工食品等产品价格产生更直接的影响。据分析，特别是对进口依赖度较高的能源和食品价格对汇率波动的反应更为敏感。央行警告称，如果韩元兑美元汇率持续维持在1470韩元左右的高位，物价上涨率有可能超过预测值2.1%。