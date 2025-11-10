韩国国安室长同美能源部长会晤 或讨论铀浓缩等事宜

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：正对美国进行访问的韩国国家安保室长魏圣洛当地时间17日在华盛顿同负责美国民用核能事务的能源部长克里斯·赖特会晤。据消息人士透露，魏圣洛当天在华盛顿同赖特会晤，双方讨论了韩美元首会谈《联合情况说明资料》协议事项的履行方案。由于赖特负责美国核能领域事务，双方可能就细化韩国民用铀浓缩及乏燃料后处理等协议事项进行了交流。美国国务院负责经济增长、能源和环境事务的副国务卿雅各布·赫尔伯格当天在外媒发布会上表示，美方于本月11日同韩方负责人进行了多次接触，双方在对话中提及能源问题。本月2日，外交部第一次官朴润柱在华盛顿同美国国务院负责政治事务的副国务卿艾莉森·胡克会晤。双方就尽快启动磋商机制，以履行核能、造船、核潜艇等两国元首会谈协议事项达成共识。另外，外界关注，魏圣洛和赖特是否在此次会晤中探讨了在《韩美原子能协定》框架下，对军用核材料移交相关限制性规定进行变通适用，从而推动韩国建造核动力潜艇的方案。魏圣洛前一天抵达华盛顿杜勒斯国际机场后与媒体见面时表示，美国依据《原子能法》第91条对澳大利亚进行了豁免，将就相关问题同美方展开磋商，并探讨达成核潜艇建造相关双边协议的可能性。魏圣洛将在18日对纽约进行访问后启程回国。他在纽约的具体行程尚无法得知，但预计将会造访联合国总部。魏圣洛在访美前就美北、南北对话可能性表示，首先将与美方进行磋商，希望同联合国就该问题进行交流。前一天，魏圣洛同美国国务卿兼总统国家安全事务助理马尔科·鲁比奥会晤。双方在会晤中或探讨了两国对北政策的合作方案。