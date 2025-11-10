美国务院：Pax Silica峰会前一天同韩国举行双边对话 讨论核能问题

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国国务院当地时间17日表示，在12日人工智能供应链同盟机制“Pax Silica”峰会举行前，同韩方另行举行了双边对话，双方在对话中讨论了核能问题。美国国务院负责经济增长、能源和环境事务的副国务卿雅各布·赫尔伯格当天在外媒发布会上回答相关提问时称，美方与韩方另行举行了双边对话和双边经济对话。双方在峰会前一天进行了多次接触，并在双边对话中提及能源问题。韩国外交部第二次官金珍我作为韩方代表出席了Pax Silica峰会。赫尔伯格表示，出于维系双边信任的考虑，具体讨论内容保密。美方全力支持韩国的能源需求，正积极探寻在能源各领域给予扶持的方案。除了核能，还涵盖天然气等其他形态的能源。Pax Silica旨在搭建以美国为主导的人工智能供应链生态系统，成员国均为美国核心盟友，包括韩国、日本、新加坡、荷兰、英国、以色列、阿联酋、澳大利亚。在本月12日举行的首次峰会上，除阿联酋和荷兰以外的7国签署了包含会议协议事项的《Pax Silica宣言》。赫尔伯格在回答关于成员国间信息共享的提问时表示，这是我们正在积极探讨的一个议题。上周刚刚举行首次峰会，我们仍在摸索应以哪些推进路线为重点，以期尽快取得进展。