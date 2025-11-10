韩国欲跻身四大风投强国 五年内培育1万家AI初创企业

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府计划将风投作为增长战略的核心轴，5年内将培育1万家人工智能（AI）、深度科技（Deep Tech）风投和初创企业作为国家发展主力军。18日，中小风创企业部联合有关部门发布《跃升四大风投强国综合对策》，提出培育1万家人工智能和深度科技初创企业、培养50家独角兽和十角兽企业、跻身年规模40万亿韩元风投市场行列等目标。为此，政府决定基于战略视角，将拟引进的5万张GPU中的一部分用于风投和初创企业的研发及实证工作，同时围绕人工智能、生物科技、文化内容、防务、能源、尖端制造六大战略产业对政策范式进行重构，截至2030年培养1万家人工智能和深度科技初创企业。政府还将运营“新一代独角兽企业发掘和培育项目”，到2030年为止向每家企业提供最高1000亿韩元、总计13.5万亿韩元的分阶段投资和担保资金，并提供与国民发展基金联动的大规模后续投资及金融支持。目前独角兽企业的标准由市场情报与数据研究公司CB Insights制定，中小风创企业部将推进制定反映韩国国内实际情况的自主标准。此外，政府将拓宽创新风投企业参与政府采购的渠道。创业企业产品公共采购制度的适用范围将扩大至风投企业，推动步入成长期的风投企业进军B2G（企业对政府）市场。政府还将在硅谷、东京、新加坡、伦敦、纽约等主要创新城市建立风投和初创企业综合支持中心，并在首尔打造全球创业枢纽，加强国内外风投生态系统之间的连接。另外，政府为提高对创新的包容性，将新设“再创业支持总部”，并通过全国各地19个再创业综合支持中心推广鼓励二次挑战的文化。政府计划截至2030年建立规模1万亿韩元的再创业基金，并为无力偿还担保金的创业者所设立的再创业企业新设技术担保基金。政府计划将风投企业的定义范围扩大至中型骨干企业，确保具备创新性和发展潜力的企业能够持续成长；同时加强税制激励，升级中小风投企业并购平台，到2030年将并购担保金规模扩大至2000亿韩元。