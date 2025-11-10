12·29济州航空客机事故一周年在即 悼念活动20日起举行

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：12·29济州航空客机事故一周年在即，一系列悼念活动将自本月20日起举行。韩国国土交通部18日表示，12月29日是务安国际机场济州航空客机事故发生一周年，将与遗属协商会共同举办悼念活动。悼念活动将以“铭记12·29”为主题，追悼遇难者、慰藉遗属，并重申查明真相、防止航空事故再次发生的决心。20日下午2时，全国民众追悼大会将在首尔市普信阁前举行；27日下午2时，光州和全罗南道民众追悼大会将在光州东区5·18民主广场举行。此外，“遗属之夜”和“追悼之夜”活动将分别于24日、28日在务安国际机场举行。遗属还将乘坐“追悼大巴”，在首尔、仁川、釜山等全国主要城市巡回，向民众介绍追悼活动的意义。本月22日至29日，金浦机场、仁川机场、首尔站、龙山站、光州松亭站等地将设置悼念遇难者的“数字灵堂”。务安国际机场将于本月22日至28日开展事故现场参观及悼念活动，届时机场各处将陈列记录事故当时情况的摄影作品和悼念遇难者的展示品。事故一周年正式追悼仪式将于29日上午在务安国际机场举行，届时将有政府及国会人士、遗属、事故善后工作参与人员、普通民众等1200余人参加。有意参加追悼仪式者可登录活动网站（1229memorial.com）进行申请并了解详细内容。