李在明：行政区域合并有助于解决首都圈过密问题

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明18日指出，大田和忠清地区的合并可为解决过密问题、推动均衡发展起到“开闸引水”的作用。总统室发言人姜由桢在书面简报资料中介绍，李在明当天中午在龙山总统室宴请共同民主党大田、忠清南道议员并举行座谈会。他在座谈会上表示，解决首都圈过密问题是最重要的课题。李在明强调，地方政府的合并不易，需要作出超越复杂政治利益关系的政策决断。作为解决首都圈过密问题的方案，两地合并能够牵引韩国未来发展，必须予以考虑。李在明表示，两地合并后将成为韩国实现均衡发展和再次腾飞的中心区域，行政机构的设址、名称等问题也应秉持开放、积极的态度予以解决。李在明指出，中央政府也必须提供切实有效的行政协助，确保在即将举行的地方选举中能够选出合并后的地方自治团体长。李在明还呼吁两地议员在可接受的范围内就财政分权、自治权限等问题对特例条款进行研究，确保所有民众均可享受到合并带来的红利。一直以来，国民力量党所属地方自治团体长和议员持续推进大田和忠清南道的行政合并。李在明亲自要求执政党议员予以配合，外界关注今后相关议题能否在国会取得进展。另外，李在明要求在明年地方选举中选出合并后的地方自治团体长，实际上是为合并设置了时间限制，敦促国会加快开展相关工作。今年9月，国民力量党议员成一钟发起《设立大田忠南特别市和打造经济科学首都特别法》，该党包括党首张东赫在内的45名议员附议。该法案目前在国会搁浅。