消息称韩俄在莫斯科就北韩核问题进行闭门磋商 俄罗斯否认

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：消息称，韩国和俄罗斯展开外交接触，就北韩核问题进行磋商。据悉，韩国外交官员近期访问莫斯科，同俄罗斯外交部北韩核问题特别代表奥列格·布尔米斯特罗夫等官员进行了闭门会晤。这是继今年9月韩俄外长会谈之后，两国外交部官员时隔约3个月再次会晤。北韩派兵参加俄乌战争后，与俄罗斯的关系迅速升温；韩俄关系则逐渐疏远。但目前俄乌停战方案正在探讨之中，韩国政府亦在为战争结束后韩半岛局势的变化，以及外交空间的拓展做准备。韩国外交部长官赵显本月19日表示，俄乌停战谈判正在进行中，就谈判走向预估、停战后韩国外交工作计划等议题向李在明总统进行了汇报。政府计划于明年正式启动韩半岛和平共存进程，并加强与周边国家的联合。而俄罗斯有望对拒绝对话的北韩施加影响力。为此，政府首先需要修复韩俄关系。有分析指出，双方有可能在会晤中讨论了北韩事务这一共同关切的话题，韩方官员或呼吁俄方在解决北韩核问题、重启南北对话上发挥建设性作用。不过，俄罗斯否认与韩国官员就北韩核问题进行磋商。当地时间21日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃发表声明称，反对俄北合作的势力意图挑拨两国关系、破坏两国间的信任。俄罗斯从未与韩国进行过任何磋商。扎哈罗娃强调，就俄北合作，俄方立场是一贯且原则坚定的。俄罗斯不会忘记北韩在乌克兰战争中提供的援助。