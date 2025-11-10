加拿大钢铁关税实施在即 韩政府转达业界担忧

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：加拿大钢铁关税配额（TRQ）即将收紧，韩国政府向加拿大政府转达了业界的强烈担忧。韩国产业通商资源部21日表示，通商交涉本部长吕翰九当地时间18日在加拿大多伦多向加拿大国际贸易部长马宁德·西杜、外交部副部长艾盛思转达了韩国业界的担忧和立场。本月26日起，加拿大将针对自贸协定（FTA）伙伴国家的钢铁关税配额（TRQ）从现行的100%削减至75%，并对钢铁衍生品征收25%的关税。新规以去年进口量为准，韩国产钢铁产品超出75%的部分被征收50%的关税。吕翰九已于本月11日同西杜通电话，时隔一周亲赴加拿大展开进一步磋商。吕翰九指出，韩国包括电池在内的各领域企业均对加拿大进行大规模投资，双方在钢铁、电动汽车、电池、能源、关键矿产等战略领域展开合作的可能性极大，呼吁加方对韩国钢铁产品采取豁免或扩大配额等优待措施。吕翰九还强调，用于加拿大油砂原油生产的部分钢铁产品无法在加拿大境内生产，若收紧对韩国产品的配额，或不利于加拿大工业生产。双方商定在今年满十周年的韩加自贸协定关税框架下建立经贸部长战略领域对话渠道，并开通讨论战略领域问题的热线。访问期间，吕翰九还与当地韩国企业家见面，了解经营难点并听取建议。