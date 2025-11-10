柬埔寨韩国专项组成功营救1名韩国公民、逮捕26人

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国警方在柬埔寨运营的韩国专项组与当地警察合作，成功营救出1名被拘禁在诈骗园区的韩国公民，并逮捕了26人。韩国警察厅21日表示，本月18日，专项组在位于越南边境附近的柬埔寨犯罪园区营救出1名韩国公民。另外，园区内26名韩国公民被柬埔寨警方逮捕。警方本月2日收到关于韩国公民A某失踪的国内报警后，经核实确认其被拘禁在柬埔寨。随后警方紧急出动4名专项组警员。韩国警方与当地警察合作，掌握了犯罪园区规模、警卫部署情况、预计潜逃路径等，并据此制定了详细的营救计划。本月18日，韩国警方联合40多名柬埔寨警员对建筑物实施封锁，成功救出A某，并逮捕了同在现场的26名韩国公民。警方计划将这批人员遣返回国，目前正在调查A某和这批人员前往柬埔寨的具体经过，以及其是否参与犯罪行为。此次大规模营救逮捕行动是专项组成立以来，两国警方第三次展开联合作战。包括本次作战在内，警方在一个月内总计营救出2名韩国公民、逮捕了92名涉诈骗等团伙犯罪嫌疑人。韩国总统李在明21日在社交媒体上发帖称，这次作战成功救援了被拘禁在诈骗犯罪园区的韩国公民，并逮捕了多名国际犯罪团伙成员。向在陌生土地上不顾艰险、圆满完成任务的警员致以深深的谢意。李在明强调，今后将进一步加强与各国执法机关的合作，彻底根除网络诈骗、电信诈骗等国际犯罪团伙。