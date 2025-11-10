韩国12月前20天出口额430亿美元 全年有望首破7000亿美元

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在半导体强劲表现的推动下，韩国12月前20天出口额创历史新高，全年出口额有望突破7000亿美元。据韩国关税厅22日发布的数据，本月1日至20日出口额为430亿美元，同比增长6.8%。这是历年单月前20天的最高纪录，上一次为去年12月的403亿美元。计入开工天数影响的日均出口额为26.1亿美元，同比增加3.6%。该期间开工天数为16.5天，较去年多0.5天。今年1月至本月20日的累计出口额为6831.46亿美元，与创下历史新高的去年全年出口额（6838亿美元）仅相差7亿美元。据关税厅估算，截至本月22日的出口额已超过去年全年，今年全年出口额有望突破7000亿美元大关。韩国产业通商资源部此前也作出了相同的预测。从本月具体出口情况来看，半导体出口额猛增41.8%，在总出口额中所占比例达到27.1%，上升6.7个百分点。无线通信器械（17.8%）、计算机外围设备（49.1%）的出口也实现增长；乘用车（-12.7%）、石油产品（-1.0%）则出现下降。按照主要出口目的地划分，对中国出口额增长6.5%，对越南出口额增长20.4%，对台湾出口额增长9.6%。对美国出口额下降1.7%，日均出口额下降4.6%，主要原因是关税上调导致汽车出口减少。美国、中国和越南是韩国前三大出口目的地。对欧盟出口额下降14.0%。此外，同期进口额为392亿美元，增长0.7%。具体来看，半导体（11.8%）、机械类（3.5%）、精密仪器（12.5%）出现增长；原油（-3.2%）、天然气（-15.0%）则有所下降。从进口来源地来看，从中国、美国和台湾的进口额分别增长3.9%、14.7%和12.8%；欧盟（-3.8%）、日本（-2.3%）则出现下降。本月前20天贸易收支实现38亿美元顺差。