韩国特检组拟本周起诉前总统尹锡悦夫妇

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国特检组结束对前总统尹锡悦、前第一夫人金建希的面对面调查，将于本周起诉二人。据法律界21日消息，特检组计划本周起诉尹锡悦夫妇。二人涉嫌接受明泰均无偿提供的价值2.7亿韩元的民调服务，违反《政治资金法》。金建希已因该嫌疑被起诉，因此在相关指控上，特检组将只起诉尹锡悦。二人还涉嫌接受前部长检察官金相玟关于党内推荐的请托，并作为代价收取价值1.4亿韩元的美术作品，违反《特定犯罪加重处罚法》。此外，尹锡悦夫妇涉嫌接受瑞熙建设会长李凤官等三人的请托，作为代价收取金乌龟、手表等高价物品。尹锡悦于20日以嫌疑人身份接受调查，他在调查中否认了所有指控。金建希在本月4日和11日的面对面调查中拒绝对上述嫌疑进行供述。不过，特检组认为，通过扣押搜查获取的物证和有关人员供述已足以证明二人的嫌疑。特检组将在本月28日调查期结束前，重点调查检方在金建希相关案件中是否存在调查不力的情况。去年10月，检方就金建希涉嫌操纵德意志汽车股价、收受迪奥手包案件作出不起诉决定，外界质疑其中存在包庇行为。本月18日，特检组对法务部前长官朴性载、总统室前民政首席秘书官金周贤、前检察总长沈雨廷等8名指挥或负责案件调查工作的人士进行了扣押搜查。特检组将于29日发布调查结果，并正式解散。