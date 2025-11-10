韩国朝野同意对12·29客机事故实施国政调查

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国国会同意对去年12月29日全罗南道务安国际机场客机事故实施国政调查。国会12·29客机事故真相查明和遇难者及遗属救济特别委员会（以下简称“特委会”）22日通过了国政调查计划书。计划书在当天举行的国会全体会议上进行最终表决。国政调查期为40天，自本月22日起至明年1月30日结束；调查对象为航空铁路事故调查委员会、国土交通部、国务调整室、行政安全部、警察厅、韩国空港公社等有关机构。特委会将在听取上述机构的报告后，要求提交书面资料并举行证人和参考人听证会。特委会委员长、国民力量党议员李亮寿表示，国政调查将彻查事故原因和经过，明确责任主体、消除国民疑虑，并制定预防对策，保障韩国国民的生命安全。朝野两党均表示，将积极协助国政调查。特委会干事、共同民主党议员廉泰英称，国政调查过程中公正性和客观性至关重要，将严格遵守国政调查的原则和程序，开展均衡、负责任的讨论，不分朝野全力合作。特委会干事、国民力量党议员金恩慧称，此次事故之所以被称为“12·29务安机场济州航空客机事故”，是因为事故真相和原因尚待查明。她表示，将同朝野委员友好磋商并召开会议，防止类似悲剧再次发生。