首尔市公寓楼月租金涨幅今年首破3% 创历史新高

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：首尔地区公寓楼月租金涨幅于今年首次突破3%，创下历年新高。据韩国不动产院21日数据，今年1月至11月，首尔公寓楼月租金涨幅达3.29%，为2015年相关统计实施以来首次突破3%。这也是继去年（2.86%）之后，首尔公寓楼月租金涨幅连续第二年刷新历史纪录。今年1月至4月，首尔公寓楼月租金涨幅仅为每月0.1%左右；5月至8月升至0.2%以上，9月扩大至0.3%；10月和11月分别达到0.64%和0.63%。分析指出，政府“10·15对策”将首尔全境指定为房地产交易管制区域和土地交易许可制区域，从源头上遏制了利用全租制度炒房的现象，致使全租房供应骤减，加快了全租向月租转换的进程。据不动产院统计，上月首尔公寓楼平均月租金为147.6万韩元（押金1.9479亿韩元），中位数为122万韩元（押金1.1亿韩元）。由于今年全国四人家庭收入中位数为610万韩元，这意味着要居住在首尔公寓楼，需将月收入的20%用于缴纳租金。从首尔25个区的情况来看，今年1月至11月，松坡区公寓楼月租金涨幅最大，达到7.54%；接下来依次是龙山区（6.35%）、江东区（5.22%）、永登浦区（5.09%）等。