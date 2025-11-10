韩外长：推动明年初举行韩中元首会谈

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官赵显22日表示，正推动于明年初举行韩中元首会谈，就东北亚和平问题展开讨论。赵显接受韩联社TV采访时称，目前正就韩中元首会谈举办事宜与中方协商，很快将公布具体日期。赵显还表示，两国元首将就旨在实现东北亚和平与繁荣的合作方案进行讨论。重要议题之一将是呼吁中国提供协助、推动北韩回归对话桌。赵显就西海构筑物问题表示，邻国若要友好相处，必须妥善设定并管理维护各自的边界，将从这个层面上展开磋商。外交部第一次官朴润柱上周访问中国，并出席韩中副外长战略对话。对此，赵显称，双方在会上评估了相关问题，并就统一部提议的对北合作项目进行了磋商。赵显称，若有必要，将亲自同中国外交部长王毅会晤或通话。另外，目前正在就明年初李在明访问日本事宜同日方沟通。赵显就美北对话的可能性表示，美国总统特朗普即将访华，这有可能成为一次契机。韩方将全力把握这一重要机会。近期发布的美国《国家安全战略》报告和中国军控白皮书均删除了“韩半岛无核化”这一表述。赵显评价称，美方持续向韩方表明，以无核化为政策目标。中国方面，韩方询问了王毅，对方称无核化这一既有政策不变。赵显就韩美元首会谈后续磋商表示，目前正就核动力潜艇、铀浓缩和乏燃料后处理、国防开支增加、造船等问题与美方密切磋商。赵显介绍，外交部将组建专项小组与美方磋商铀浓缩和乏燃料后处理问题；核潜艇问题上，各部门正在安保室的牵头下进行协商。韩国梳理立场后，将正式与美国展开谈判，并努力尽快达成协议。此外，外交部在工作汇报中表示，将推动举行韩美元首会谈。赵显介绍，美国是明年二十国集团峰会主办国，可借此机会推动举行会谈。在这之前若条件允许，也将努力营造机会。近期有意见担忧，外交部和统一部围绕对北政策主导权问题存在矛盾。对此，赵显解释称，统一部希望尽快实现南北对话，因此在工作汇报中提出了多个方案。外交部则着眼于可行性、问题点和未来推进方向。