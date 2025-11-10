特朗普：美国将与韩华合作建造新型护卫舰

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普公布美国海军“黄金舰队（Golden Fleet）”计划，表示将与韩华合作建造新型护卫舰。由此，韩美两国通过今年两次首脑会谈达成协议的韩国对美造船业投资项目“MASGA”（让美国造船业再次伟大）能否从明年起取得进展备受关注。特朗普当地时间22日于佛罗里达州海湖庄园举行记者会时表示，上周，美国海军公布了兴建新型护卫舰的计划，他们将与韩国企业合作。特朗普称该企业是“一家名为韩华的卓越公司”，并表示，韩华同意向费城海军造船厂投资50亿美元。特朗普表示，该造船厂曾是“伟大的造船基地”，虽然多年前关闭，但如今已重新开放，正与美国海军及民间企业展开合作。特朗普提及的费城造船厂被认为是韩华收购的费城造船厂。美国海军计划在韩华的协助下建造新型护卫舰，这将成为特朗普当天宣布的“黄金舰队”计划的一部分。特朗普表示，由于现在急需这些舰艇，因此选择与民间企业韩华合作。 这被解读为，原计划从意大利引进的“护卫舰”项目被推迟后，美国将目光转向具备快速建造能力的韩国造船业。特朗普当天宣布的“黄金舰队”计划最核心、也最引人关注的部分是所谓的“现代化战列舰(Battle Ship）”。特朗普表示，这些舰艇将在美国本土建造，海军正与民间企业展开合作。下周我将与主要军工企业见面，讨论生产计划。