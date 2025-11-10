路透社：中国或在导弹发射井部署100枚洲际弹道导弹

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：路透社最近通过收集到的美国国防部报告草案报道称，中国可能已在三座导弹发射井基地部署了100枚以上的洲际弹道导弹（ICBM）。美国国防部每年拟定中国军事力量评估报告并提交国会，但今年的报告尚未提交。根据上述报告草案，美国国防部认为，中国很有可能在靠近中蒙边境的导弹发射井基地部署了100多枚采用固体燃料的DF-31洲际导弹。路透社指出，过去美国防部在报告中提及中国建有导弹发射井基地，但透露部署的导弹及其数量尚属首次。国防部没有具体说明这些新部署导弹的潜在打击目标。该报告草案评估认为，截至2024年，中国拥有600多枚核弹头，反映出与几年前相比，核弹头产量有所放缓。报告认为，中国仍在持续加强核军备，预计到2030年，核弹头数量将超过1000枚。报告草案称，没有任何迹象显示北京方面愿意推动全面的军控讨论，并据此认为中国缺乏参与军控谈判的意愿。此外，报告草案分析认为，中国将在2027年底前具备在对台战争中取胜的军事能力。中国正在完善其武力夺取台湾的军事选项，其中包括打击距离中国大陆1500至2000海里（2780至3700公里）目标的方案。报告预测认为，若此类打击以足够规模展开，可能在亚太地区发生冲突时，对区域内部署的美军构成严重威胁并造成干扰。