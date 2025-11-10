民调：约三成韩国国民更重视民主主义成熟 而非经济增长

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据调查，相较于经济增长，韩国国民更希望实现“民主主义成熟”。根据韩国文化体育观光部23日公布的《2025年韩国民众意识与价值观调查》结果，31.9%的受访者认为理想中的国家未来形象是“民主主义成熟的国家”，而28.2%的受访者认为是“经济繁荣的国家”。自1996年该项调查启动以来，“经济繁荣的国家”始终排在首位，今年“民主主义成熟的国家”首次名列榜首。此外，46.9%的受访者认为“韩国民主主义水平较高”，是回答“民主主义水平较低”受访者（21.8%）的两倍以上。据调查，60.5%的受访者认为本人的家庭经济水平属于“中产阶级以上”。较三年前（2022年）的42.4%增加了18.1个百分点。然而，韩国国民的整体幸福感为51.9%，低于三年前的65%；生活满意度也从三年前的63.1%下降至52.9%。贫富差距被认为是最需要解决的问题，占比23.2%，其次是就业问题（22.9%）和房地产及住房问题（13.2%）。据调查，55.2%的韩国国民正在使用“生成式人工智能（AI）服务”。但国民既期待人工智能能够“缩短工作时间”，也担忧“就业不均衡加剧”。对于最近经常提及的“延长退休年龄”议题，50.9%的受访者认为“退休年龄应予以延长”，而“退休年龄应保持不变”的意见从2022年的46.8%大幅降至2025年的15.7%。此次还首次以外国人为对象进行了“韩国生活满意度”问卷调查。在首次对在韩居住2年以上的外国人进行的韩国生活幸福感及满意度调查中，55.9%的外国人认为总体上感到“幸福”，56.1%的外国人对生活感到“满意”。此次调查采用入户访问的形式，由韩国文化体育观光部委托 Kstat Research 公司于8月15日至10月2日期间以6180名13至79岁韩国国民和1020名在韩外国人为对象进行。该调查始于1996年，自2013年起每3年进行一次，今年是第9次调查。