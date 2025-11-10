韩政府成立 Coupang 特别工作组 特检组扣押搜查其物流中心

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府为应对 Coupang 个人信息泄露事件而成立的特别工作组23日召开首次会议，正式启动全面运作。特别工作组当天在政府首尔办公大楼召开会议，讨论了各部门对 Coupang 事件的应对情况和工作组的运营方向。该工作组由科学技术信息通信部、劳动部、金融委员会和警察厅等10个部门组成。工作组组长、科学技术情报通信部第二次官柳济明在会议前表示，目前 Coupang 的应对措施令人深感忧虑。此次事件损害了国民信任，不应被视为单纯的企业个人信息泄露事故，而是一次严重的社会危机。柳济明还表示，除个人信息泄露问题外，工作组还将调查该公司运营中出现的各种问题。相关部门将齐心协力改善制度，确保 Coupang 履行其社会责任。柳济明特别强调，如果在调查过程中发现 Coupang 有任何违法行为，将会严正采取相应措施。在国民的不安消除之前，将会追责到底。此外，负责调查 Coupang 未支付退休金事件的安权燮特检组对该公司展开强制调查。特检组23日对位于首尔松坡区的 Coupang 物流中心（CFS）办公室进行了扣押搜查。物流中心涉嫌于2023年5月更改员工退休金支付标准，损害员工利益，并拖欠退休员工的退休金。