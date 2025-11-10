韩政府培育消费品出口企业 实现2030年出口700亿美元目标

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府将致力于培育“韩国消费品高端企业”，以在食品、化妆品、医药品、生活用品和服装五大具有发展潜力的消费品领域与跨国企业竞争。该计划旨在利用韩国内容扩散形成的有利环境，促进韩国消费品出口，力争截至2030年实现700亿美元的出口目标。韩国产业通商资源部24日在“经济长官会议及产业竞争力提升有关长官会议”上公布了包括上述内容在内的“韩国消费品出口扩大方案”。经济副总理兼企划财政部长官具润哲主持了当天的会议。尽管韩国今年出口额有望首次达到达到7000亿美元，但也有分析指出，韩国出口偏重于美国和中国等部分市场，对半导体、汽车等特定产品的出口依赖度偏高。为实现出口多元化，政府决定借韩流扩散至全球之机，将韩国食品和韩国美妆等消费品培养成新的出口动力。政府将整合研发、生产和设计创新等部门的支持，集中于助力企业发展。政府还计划通过扩大贸易保险和引入互利共赢金融来减轻企业的资金负担。政府还决定在海外10个主要地区新设“韩国消费品物流服务站”，提供收货、质量检查、重新包装、重新发货等退换货支持服务。此外，“海外共同物流中心”也将从今年的302个增加到明年的322个。产业通商资源部长官金正官表示，在全球贸易环境变化导致出口多元化需求增大的情况下，韩国文化的全球扩散为韩国消费品出口提供了新的机遇。为了在2030年前实现韩国消费品出口700亿美元的目标，将迅速落实当天发表的各项措施。