韩美推动签署核潜艇建造协定

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国国家安保室长魏圣洛表示，韩美双方已就核潜艇合作相关议题达成共识，认为有必要另行签署专门协定，并决定推动相关工作。魏圣洛24日在青瓦台春秋馆就其访问美国、加拿大、日本相关事宜举行了新闻发布会。他表示，为了正式推进《联合情况说明资料》中安全领域的后续措施而访问了美国。魏圣洛表示，在铀浓缩与乏燃料后处理问题上，已向美方说明韩国总统李在明多次强调的核不扩散立场，同时强调相关技术能力属于韩美两国在能源安全层面开展战略合作的事项。魏圣洛接着表示，他会见了美国国务卿兼总统国家安全事务助理鲁比奥、美国能源部长赖特等在落实《联合情况说明资料》过程中发挥重要作用的美国政府主要官员。美国工作小组代表团最快将在明年初访问韩国，就《联合情况说明资料》中的安全领域情况逐案进行正式协商。魏圣洛表示，希望明年初韩美两国就铀浓缩和乏燃料后处理、核潜水艇建造等事宜分别展开协商，并在进行后续磋商时进行多次阶段性评估，而相关评估将结合更高层级会谈的契机进行。当被问及是否考虑在建造核潜艇时引进高浓缩核燃料时，魏圣洛表示，韩方正在构想核潜艇搭载使用低浓缩燃料的核反应堆，并没有引进高浓缩燃料的计划。