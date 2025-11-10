金正恩参观核动力潜水艇建造工厂

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩前往正在建造中的核动力潜水艇建造现场进行指导时指出，韩国促进核潜艇建造是对我国的安全与海上主权造成严重侵害的攻击性行为。据北韩官方媒体朝鲜中央通讯社(朝中社)25日报道，金正恩委员长现场指导了8700吨级核动力战略导弹潜艇建造工程现场，并做出了上述表述。金正恩表示，最近应首尔方面的委托与华盛顿达成协议的韩国核潜艇开发计划将进一步引起朝鲜半岛地区的不稳定。我们认为这是严重侵害我国国家安全和海上主权的攻击性行径，是必须应对的安全威胁。金正恩还表示，我国的国家安全保障政策、对敌制衡原则没有丝毫改变，必须让敌人认识到，在侵犯我们战略主权安全的时候，一定会付出代价。任何的军事行动都会遭到毫不留情的报复性攻击。金正恩还强调，进一步加强核盾牌，确保国家绝对安全，巩固其不可逆转的地位，是我们这一代人的崇高使命和责任。金正恩重申“不可无核化”的立场，他表示，我们党和政府决心通过构筑令敌人胆战心惊的核力量，保障国家永久和平与绝对安全。金正恩评价其建造的核潜艇是一个意义重大、影响深远的变革，这将使我们乃至敌人对我们所取得的战争威慑能力更有明确思路，也是遏制核战争的关键组成部分。